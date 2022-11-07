Военврач: российским военным в зоне СВО стоит бояться мышей

Мыши действительно являются большой проблемой для бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Эти грызуны — основные переносчики тулерямии, рассказал тактический медик одного из спецподразделений в беседе с "МК".

Он отметил, что в зоне боевых действий весьма проблематично было проводить сельскохозяйственные работы. И из-за того, что где-то зерновые не убрали вовремя, либо не убрали вообще, расплодились мыши.

Доктор объяснил, что туляремией человек может заразиться, съев продукты, по которым бегали грызуны, оставляя свои экскременты, или вдохнув пыль с частицами их жизнедеятельности.

По словам медика, если в месте, где ночуют военнослужащие, появились мыши, то не обойтись без мышеловок. Необходимо также соблюдать правила личной и коллективной гигиены.

"Не оставлять объедки, потому что они привлекают животных, не использовать в пищу продукты, по которым бегали грызуны, или среди которых были найдены фекалии мышей. Банально мыть руки и пользоваться антисептиками", — заключил собеседник издания.

Ранее военкор Дмитрий Стешин сообщил, что военные в зоне СВО начали заражаться от мышей.