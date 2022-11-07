В водах Чёрного моря у побережья Болгарии обнаружили тело украинского лётчика, самолёт которого сбили у острова Змеиный. Об этом пишет издание 24-chasa со ссылкой на информацию из правоохранительных органов.
По данным издания, вблизи Царево в районе южного побережья Болгарии в сентябре было найдено тело неизвестного в военной экипировке и с парашютом.
Труп, у которого не было ног, по оценкам экспертов, находился в воде от двух до трёх месяцев. Это сильно затрудняло его идентификацию.
Как сообщил представитель полиции Бургаса, следствие установило, что погибший, вероятно, был военным лётчиком.
Командование Военно-воздушных сил (ВВС) Украины полагает что пилотом был Михаил Матюшенко. Ноги он, предположительно, мог потерять во время катапультирования.
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