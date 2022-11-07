Le Figaro: "Булава" взлетит со дна океана в ответ на агрессию против России

Западные страны прокомментировали успешный запуск баллистической ракеты "Булава" с атомной подводной лодки "Генералиссимус Суворов". Москва продолжает улучшать свои стратегические силы ядерного сдерживания, заявили французские эксперты.

По их мнению, запуск "Булавы" является признаком эскалации конфликта. Кроме этого, аналитики убеждены, что учения выступили в качестве демонстрации силы на фоне трудностей, с которыми сталкивается российская армия в ходе спецоперации.

"Находясь в глубинах Мирового океана, корабли всегда должны быть готовы ответить на удар противника", — отмечается в материале Le Figaro.