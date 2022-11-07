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Врач-нарколог о действии боевых наркотиков на фронте: Включается режим Бога

Силовые структуры

Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров в беседе с Pravda.Ru прокомментировал новость о том, что украинские военные воюют под психотропными веществами.

Врач-нарколог о действии боевых наркотиков на фронте: Включается режим Бога

Шуров рассказал, что история боевых наркотиков продолжается с Великой Отечественной войны.

"Впервые это использовали немецкая и японская армии. Американцы эти технологии изъяли — боевые психостимуляторы, обкатали во Вьетнаме, и теперь в любой банановой республике, куда американцы поставляют свое оружие, в технологии войны используются боевые наркотики", — рассказал нарколог.

Он отметил, что психостимуляторы дают сильнейшее возбуждение в нервной системе.

"Человек действительно может воевать несколько суток. У человека включается режим Бога: он считает себя неуязвимым, бесстрашно действительно атакует с голыми руками танки, создает впечатление невменяемого", — объяснил эксперт.

Психиатр рассказал, что комментировал допрос человека, которого задержали под наркотиками. Он, по словам медика, бравировал, хамил. Когда же действия наркотиков закончилось, пленный понял, что он отвоевался.

"Это боевые психостимуляторы. Как у немцев был "панцирь шоколада", танкисты несколько суток могли воевать под первитином. Так и американцы формулу модифицировали и активно применяют везде. Где они присутствуют, они накачивают своих подопечных специальными веществами, чтобы они действительно могли воевать сутками. Они улучшают скорость реакции, делают бесстрашными, можно мало кушать, мало спать — такое "замечательное" изобретение", — рассказал врач-нарколог.

Он напомнил о печальном опыте США.

"Американцы из Вьетнама привезли тысячи наркозависимых. Вы посмотрите фильм "Рембо". Он основан на реальных событиях, когда человек становился безумным и не может вписаться в мирную жизнь", — объяснил Шуров.

Ранее военный ВС РФ рассказал, что боевики 92-й бригады ВСУ идут на штурм "под наркотиками".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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