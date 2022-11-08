МО РФ: мобилизованные будут получать деньги с 10-го по 20-е число каждого месяца

Россияне, призванные в рамках частичной мобилизации, будут получать денежное довольствие с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц службы.

По словам представителя финансового блока Министерства обороны РФ Сергея Микищенко, минимальная сумма довольствия составляет 195 тысяч рублей. Он отметил, что на такую выплату могут рассчитывать мобилизованные, которые служили в период с 1 по 31 октября.

"Деньги будут начисляться военным на банковскую карту", — уточнил Микищенко на брифинге.

Как пояснил представитель МО РФ, граждане, которые прослужили в октябре меньше 31 дня, получат денежное довольствие, пропорциональное проведённому в рядах армии сроку.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в зону проведения специальной военной операции (СВО) переброшено около 80 тысяч мобилизованных. Он также подчеркнул: порядка 50 тысяч солдат находятся в боевых подразделениях.