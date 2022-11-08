К России скоро присоединятся ещё четыре украинских региона.
Об этом сообщил политолог и экономист Михаил Хазин.
Он отметил, что Николаевская, Одесская, Днепропетровская и Харьковская области отойдут к России после поражения ВСУ. А после российской победы ниизменно придут географические изменения националистической сегодня Украины.
"Уже понятно, что Украина должна отступить. С нашей точки зрения, нынешний нацистский режим должен быть ликвидирован на той территории, которая останется от Украины, за исключением территорий, которые войдут в состав России. Мы понимаем, что кроме тех четырёх республик и областей, которые уже вошли, скорее всего, войдут в состав России Одесская, Николаевская и Харьковская области. Возможно, Днепропетровская", — в эфире радиостанции "Говорит Москва" подчеркнул обозреватель.
Также он отметил, что дальше возможны варианты, поскольку может будут ещё желающие.
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