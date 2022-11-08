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Разведка Британии: РФ установила "зубы дракона" для защиты Мариуполя и Херсона

Силовые структуры

Россия возводит оборонительные сооружения на освобождённых территориях Украины, прилагая значительные усилия для подготовки глубокоэшелонированной обороны за своей нынешней линией фронта. Об этом сообщает британская разведка.

Разведка Британии: РФ установила "зубы дракона" для защиты Мариуполя и Херсона

По мнению аналитиков из MI-6, это может предотвратить любое быстрое продвижение вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае прорыва.

В новой сводке разведка Британии сообщает, что Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг Мариуполя. Для этой цели на двух заводах производятся железобетонные пирамидальные противотанковые конструкции, известные как "зубы дракона", пишет издание "Страна.ua".

В разведке предполагают, что "зубы дракона" были установлены между Мариуполем и селом Никольское и между северным Мариуполем и селом Старый Крым.

Кроме того, эти конструкции дополнительно направлены на подготовку оборонительных укреплений в районах Запорожской области и Херсоне.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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