МО: ВС России уничтожили на Красно-Лиманском направлении более ста солдат ВСУ

В Минобороны РФ рассказали об атаке на две батальонные тактические группы армии Украины, которые, по данным ведомства, планировали наступление на сёла Площанка и Червонопоповка в Луганской Народной Республике.

Как подчеркнули в министерстве, Вооружённые силы Российской Федерации на Красно-Лиманском направлении ликвидировали более ста солдат ВСУ. Также, по информации МО, противник потерял

три танка,

пять боевых бронированных машин,

один бронетранспортёр,

два пикапа,

две машины.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили на Николаево-Криворожском направлении свыше 50 украинских диверсантов.