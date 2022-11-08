В Минобороны РФ рассказали об атаке на две батальонные тактические группы армии Украины, которые, по данным ведомства, планировали наступление на сёла Площанка и Червонопоповка в Луганской Народной Республике.
Как подчеркнули в министерстве, Вооружённые силы Российской Федерации на Красно-Лиманском направлении ликвидировали более ста солдат ВСУ. Также, по информации МО, противник потерял
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили на Николаево-Криворожском направлении свыше 50 украинских диверсантов.
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