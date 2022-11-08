Командир грузинских наёмников, воюющих за украинскую армию, Вано Надирадзе, посоветовал своим подопечным не слишком рваться на передовую, а отправлять вперёд украинцев, чтобы они своими телами разминировали местность после выпадения снега.
Пост об этом он опубликовал в соцсети. Обращаясь к товарищам, командир заметил, что многие из них не имеют опыта ведения боевых действий в зимнее время, и рекомендовал им всегда передвигаться вторым номером. А первыми, по мнению боевика, должны идти украинцы.
"Судя по всему, отказы наёмников в рядах ВСУ становиться мясом на передовой постепенно перерастают в системное явление", — так прокомментировал пост военный журналист Семён Пегов в своём Telegram-канале.
Репортёр напомнил также, что неделю назад отказались идти в атаку и исполнять приказы командования польские наёмники.
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