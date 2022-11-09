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Дезертир из "Азова"*: мы гнали мариупольцев в подвалы и занимали их квартиры

Силовые структуры

Украинский боевик, дезертировавший из националистического батальона "Азов"*, рассказал подробности боёв за Мариуполь. По его словам, подразделения специально прятались в жилых домах с мирными жителями.

Дезертир из "Азова"*: мы гнали мариупольцев в подвалы и занимали их квартиры

"Дислоцировались на девятом этаже… Наша позиция находилась на седьмом этаже… Люди были в подвале", — пояснил пленный на следственном эксперименте.

Он добавил, что по мере наступления союзников боевики были вынуждены отходить, но и для нового размещения выбирали гражданские постройки, где жили семьи, сообщает агентство РИА Новости.

Согласно показаниям боевика, уже в самом начале боёв за город огневые точки националистов размещались на территории частных домов или в непосредственной близости к ним.

Ранее представитель администрации Запорожской области рассказал, что власти региона готовятся к атаке ВСУ и занимаются оборудованием укрепрайонов.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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