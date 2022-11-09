Кулемзин: ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Донецке, ранен водитель

Украинские военные нанесли удары по рейсовому автобусу в Донецке. Об этом сообщил руководитель города Алексей Кулемзин.

По его словам, в результате обстрела водитель транспортного средства получил ранения. Кроме того, он отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) повредили несколько частных домов, расположенных в Киевском районе Донецка возле магазина "Обжора".

"Повреждён рейсовый автобус, ранен водитель", — указал мэр.

Кулемзин также подчеркнул: специалисты экстренных служб выясняют все подробности ЧП. Как пояснили эксперты из представительства ДНР в СЦКК, утром 9 ноября боевики ВСУ трижды открывали огонь по Донецку.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко заявил о мощных боях на западных окраинах Донецка. Он предположил, что против украинских националистов работают российские танки, реактивные системы залпового огня и различная артиллерия.