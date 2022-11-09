Политолог Ищенко: отсутствие дронов у ВС РФ — результат коррупции или лоббизма

Российский генералитет долгое время был уверен в никчемности беспилотников, делая ставку на боевую авиацию, заявил политолог и публицист Ростислав Ищенко.

По словам эксперта, господствующая ранее концепция развития Вооруженных сил России утверждала, что использование дронов на поле боя — участь государств третьего мира.

"Потом выяснилось, что это не так, но было уже поздно", — уточнил он.

Иранский БПЛА "Шахид-136" гениален в своей простоте, отметил специалист, так как при небольшой стоимости представляет трудную мишень для украинской ПВО.

Ищенко уверен, что к сложившейся в войсках ситуации привели "определенные лоббистские усилия или даже коррупционная составляющая".

"Это дело прокуратуры. Но то, что лоббизм был — совершенно очевидно", — пояснил он в интервью изданию "Военное дело".

Политолог отметил, что в настоящее время ситуация меняется, и вскоре в ВС РФ появится на вооружении большое количество дешевых и эффективных дронов.