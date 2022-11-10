Киевский режим продолжает ставить российской стороне ультиматумы, а Запад требовать от Москвы уступок по Украине, заявил политолог Андрей Суздальцев.
По мнению эксперта, в таких условиях переговоры между странами пока невозможны.
"Мы всегда открыты для переговоров. Но Запад хотел бы от нас уступок, а Украина выставляет нам ультиматумы. Поэтому при всём нашем желании переговоры невозможны", — пояснил Суздальцев в беседе с "Украиной.ру".
Политолог подчеркнул, что Москва придерживается консолидированной политики, но внешние факторы заставляют стороны проводить "разведку боем".
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