Рогов: арабские наёмники участвуют в боях на стороне ВСУ в Запорожской области

Арабских наёмников, представляющих международные террористические формирования, заметили в Запорожской области. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, эти военнослужащие участвуют в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, он отметил, что в украинских подразделениях часто разговаривают на польском, грузинском и французском языках.

Как пояснил чиновник, арабская речь тоже стала доминировать в рядах ВСУ. Рогов убеждён: Киеву помогают члены террористических организаций "Джебхад ан-Нусра"* и "ДАИШ"**.

"Одних завезли турки, других американцы", — прокомментировал представитель администрации.

Он добавил, что в общей сложности киевский режим перебросил на Запорожское направление наёмников из 34 стран.

* признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.

** признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.