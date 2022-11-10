Арабских наёмников, представляющих международные террористические формирования, заметили в Запорожской области. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, эти военнослужащие участвуют в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, он отметил, что в украинских подразделениях часто разговаривают на польском, грузинском и французском языках.
Как пояснил чиновник, арабская речь тоже стала доминировать в рядах ВСУ. Рогов убеждён: Киеву помогают члены террористических организаций "Джебхад ан-Нусра"* и "ДАИШ"**.
"Одних завезли турки, других американцы", — прокомментировал представитель администрации.
Он добавил, что в общей сложности киевский режим перебросил на Запорожское направление наёмников из 34 стран.
* признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.
** признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.
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