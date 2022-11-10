Ангелина Вовк призвала юмориста Галкина отправиться на фронт воевать в рядах ВСУ

Известная ведущая и диктор отечественного телевидения Ангелина Вовк призвала юмориста Максима Галкина отправиться на фронт воевать в рядах ВСУ.

Ангелина Вовк призвала юмориста Галкина отправиться на фронт воевать в рядах ВСУ

Об этом она рассказала в беседе с Вячеславом Манучаровым на канале "Эмпатия Манучи"

"Почему Галкин не пошёл воевать, если он такой замечательный? Если ты против, то пойди на фронт на украинскую сторону, возьми в руки оружие и воюй. Сделай что-нибудь героическое, раз ты считаешь, что в России живут одни рабы", — говорит Вовк.

Ведущая полагает, что Галкин и Алла Пугачёва просто боятся. Вместо того, чтобы отправиться воевать, они зарабатывают деньги на концертах в разных странах.

Народная артистка России также откровенно рассказала про спонсирование ВСУ Софией Ротару, президентство Владимира Зеленского и свои слёзы о российских бойцах.