Леонков предсказал ход СВО будущей зимой: будем наступать

Если бы отвод российских войск из Херсона на левый берег Днепра случился в июне, как того хотели в Киеве, это дало бы один результат. А сейчас он совсем другой. И вооружённые силы Украины (ВСУ) не зря опасаются заходить в Херсон.

Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.

Теперь фронт стабилизирован по всей линии боевого соприкосновения, подходят наши обученные резервы, прошедшие боевое слаживание, заметил он в беседе с "МК".

Он добавил, что сам Херсон сейчас обесточенный город, в котором практически ничего не работает. И мучить в таком городе людей без света, воды и тепла зимой — это слишком высокая цена за то, чтобы не оставлять его для "сохранения лица".

"Впереди — зимняя кампания. Большая часть военной техники натовского образца под неё абсолютно "не заточена". В зимний период к ней будет очень много вопросов. При этом мы в период зимней кампании должны реализовывать некоторые свои преимущества", — пояснил эксперт.

Он также выразил уверенность, что армия России обязательно пойдёт в наступление, так как для этого подготовлены более удобные позиции и проведена частичная мобилизация.