Владимир Зеленский заявил, что ВСУ заняли 41 населённый пункт в Херсонской и Николаевской областях.
Президент Украины отчитался об успехах украинской армии. Он сказал, что ВСУ заняли райцентр Николаевской области — посёлок Снегирёвку.
"Всем нужно помнить сейчас и всегда, что это движение означает. Это жизни наших воинов, жизни, которые отдаются за свободу для украинцев. Все, что сейчас происходит — достигнуто жестокой борьбой, храбростью, болью и утратами", — произнёс украинский лидер в своей речи.
Зеленский рассказал о работе сапёров над разминированием территории с помощью западной техники.
Ранее президент Украины выразил уверенность в том, что силы Украины равны силам НАТО по некоторым параметрам.
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На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.