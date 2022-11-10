Зеленский об успехах ВСУ: "Заняли 41 населённый пункт"

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ заняли 41 населённый пункт в Херсонской и Николаевской областях.

Президент Украины отчитался об успехах украинской армии. Он сказал, что ВСУ заняли райцентр Николаевской области — посёлок Снегирёвку.

"Всем нужно помнить сейчас и всегда, что это движение означает. Это жизни наших воинов, жизни, которые отдаются за свободу для украинцев. Все, что сейчас происходит — достигнуто жестокой борьбой, храбростью, болью и утратами", — произнёс украинский лидер в своей речи.

Зеленский рассказал о работе сапёров над разминированием территории с помощью западной техники.

Ранее президент Украины выразил уверенность в том, что силы Украины равны силам НАТО по некоторым параметрам.