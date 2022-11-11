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Глава Винницкой области заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры

Силовые структуры

Снаряд попал в объект критической инфраструктуры, расположенный на территории Винницкой области Украины, следует из заявления руководителя региональной администрации Сергея Борзова.

По его словам, утром 11 ноября жители Винницкой области услышали воздушную тревогу.

"Снова есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры", — подтвердил чиновник.

Он также добавил, что в результате удара никто не пострадал. Кроме того, Борзов подчеркнул: на место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российская армия продолжает эффективно поражать объекты критической инфраструктуры для снижения боевого потенциала Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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