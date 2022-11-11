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Нейросеть Predictor: до 2024 из-за Украины применят ядерное оружие

Силовые структуры » Министерство обороны

Созданная и обученная рекуррентная нейросеть "Predictor/W" сделала неутешительный для мира прогноз о высокой вероятности ядерных ударов в ближайшие годы — сообщили эксперты "NeuroCon-2022".

Нейросеть Predictor: до 2024 из-за Украины применят ядерное оружие

Что сделал искусственный интеллект (ИИ) для того, чтобы провести "комплексную оценку возможностей и характера грядущих событий"?

  • Проанализировал более 3 миллионов "информационных единиц" со всего света (от военной аналитики до статей и новостей, и т. п.),
  • "Изучил" прикладную теорию войны,
  • Ознакомился с прогностикой от военно-аналитических структур (включая материалы RAND, Stratfor, публикации российских, китайских, индийских, европейских, и т. д.)

Итогом стали следующие выводы:

  1. До 2024 года с вероятностью 0.87 (максимум — 1.0) "в ходе украинского конфликта будет применено ядерное оружие тактического уровня". Это сделает кто-то из сторон — прямых и косвенных участников.
  2. Вероятность того, что до 2025 года случится локальная (малая) ядерная война между Россией и США (или страной НАТО) превысила 0.63.
  3. Тотальная ядерная война между РФ и США с запуском всех ракет может случиться до 2030 года с вероятностью 0.52. По расчётам ИИ, первой вооружения стратегического уровня может применит Америка.

Как ранее писала Pravda.Ru, обыватели обсуждали в соцсетях: "От нас и вас — рядовых и гражданских — тут ничего не зависит. Пока дышим, пока живы — будем оставаться людьми".

"Пора начать доделывать начатые дела, выполнить обязательства, повидать и обнять мать, съездить на море, отвести детей, куда обещал".

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Александр Артамонов
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