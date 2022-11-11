Созданная и обученная рекуррентная нейросеть "Predictor/W" сделала неутешительный для мира прогноз о высокой вероятности ядерных ударов в ближайшие годы — сообщили эксперты "NeuroCon-2022".
Что сделал искусственный интеллект (ИИ) для того, чтобы провести "комплексную оценку возможностей и характера грядущих событий"?
Итогом стали следующие выводы:
Как ранее писала Pravda.Ru, обыватели обсуждали в соцсетях: "От нас и вас — рядовых и гражданских — тут ничего не зависит. Пока дышим, пока живы — будем оставаться людьми".
"Пора начать доделывать начатые дела, выполнить обязательства, повидать и обнять мать, съездить на море, отвести детей, куда обещал".
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Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".