Бердичевский: после взятия Угледара войска ВС РФ смогут пойти на Славянск

После разрушения линии обороны противника в Угледаре российские войска смогут пойти на Славянск и Краматорск. Об этом заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Он отметил, что сейчас к Павловке периодически прорываются диверсионно-разведывательные группы Украины, несмотря на то, что село находится под контролем армии России. ВС РФ продолжают зачистку территории.

Эксперт считает, что нашим войскам следует обязательно взять Угледар, поскольку в противном случае может быть потеряна Павловка. Населённый пункт расположен в низине и контролируется с господствующих высот.

"Стоящие рядом высотки позволят снайперам противника "снимать" наших военных в любой момент", — отмечает Бердичевский.

По мнению эксперта, следует перерезать трассу в районе Новомихайловки и Константиновки. Эти два села расположены между Угледаром и Марьинкой. В этом случае ВСУ не смогут получить подкрепление, а наши войска сформируют полукольцо, которое позволит взять под контроль Угледар. Поскольку данный город является частью серьёзного укрепрайона, после него можно будет идти на Славянск, Краматорск и Дружковку в сторону Харьковской области.

"Нам надо разрушать мосты, железнодорожные узлы и аэропорты в тылу противника, через которые ВСУ постоянно получают западную технику и вооружение. Потому что бесконечно "перемалывать" врага, который проходит обучение в Европе, которого постоянно экипируют и финансируют, просто нельзя. И в первую очередь под ударом должен оказаться Бескидский тоннель в Прикарпатье", — заключил Бердичевский.