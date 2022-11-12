Плачущий танкист ВСУ: У нас было больше 30 танков, осталось семь

Украинский боевик, отправившийся добровольцем на фронт, разместил в соцсети ролик, где со слезами на глазах признался в огромных потерях ВСУ.

"Из нас, вояк, делают посмешище", — пояснил он своим подписчикам он.

Военнослужащие рассказал, что из 30 танков в подразделении осталось "от силы семь" боевых машин.

Также он сообщил, не выбирая выражений, что командование считает солдат пушечным мясом.

"Комбат говорит: "Ты солдат закрой рот! Ты никто и звать тебя никак", — рассказал танкист.

Ранее командир чеченского спецназа заявил, что ВСУ "довоевались до последнего украинца, начали до последнего поляка".