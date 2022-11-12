Бойцы НМ ЛНР уничтожают позиции ВСУ у Спорного на Артёмовском направлении

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции на Украине. В арсенале российских бойцов имеются беспилотные летательные аппараты, которые позволяют выявлять места нахождения противника и наносить высокоточные удары.

Военнослужащие 4-й бригады Народной милиции ЛНР уничтожают живую силу и позиции Вооружённых сил Украины у Спорного на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике.

Военкоры "Русской Весны" опубликовали видеоролик, демонстрирующий работу союзных сил.

Бойцы 2-го армейского корпуса ЛНР помогают освобождать от украинских оккупантов Донецкую Народную Республику, корректируя огонь беспилотниками.

Ранее сообщалось, что военный ВСУ случайно заснял атаку БПЛА "Ланцет" ВС РФ по своей бронемашине.