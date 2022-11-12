Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции на Украине. В арсенале российских бойцов имеются беспилотные летательные аппараты, которые позволяют выявлять места нахождения противника и наносить высокоточные удары.
Военнослужащие 4-й бригады Народной милиции ЛНР уничтожают живую силу и позиции Вооружённых сил Украины у Спорного на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике.
Военкоры "Русской Весны" опубликовали видеоролик, демонстрирующий работу союзных сил.
Бойцы 2-го армейского корпуса ЛНР помогают освобождать от украинских оккупантов Донецкую Народную Республику, корректируя огонь беспилотниками.
Ранее сообщалось, что военный ВСУ случайно заснял атаку БПЛА "Ланцет" ВС РФ по своей бронемашине.
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Россия может нанести по территории Украины удар электромагнитным импульсом, пишет Financial Times.