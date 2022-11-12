Под Донецком у Авдеевки батальон ДНР "Спарта" уничтожает ВСУ квадрокоптерами

Продолжаются бои под Донецком. У Авдеевки батальон Донецкой Народной Республики "Спарта" уничтожает националистов киевского режима квадрокоптерами.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Сегодня ночью к северу от Опытного, подступы к западной части Авдеевки. Обратите внимание на разветвленную систему окопов противника. За 7 лет здесь сформировался мощный укрепрайон", — цитирует издание командира батальона "Спарта" Артёма Жогу.

Атем временем, украинские террористы обстреляли школу в Меловатке в ЛНР.

Боевики выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS. Одно здание школы полностью уничтожено, в другом пострадали фасад и выбиты стёкла.

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