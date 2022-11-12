Медведев: Россия по очевидным причинам пока не использовала весь свой арсенал

Именно Россия сегодня защищает своих граждан и возвращает исконные российские земли.

Об этом в своём Telegram-канале заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Именно Россия сегодня формирует будущий миропорядок, а не Штаты с Британией или тёмным Киевом. И этот новый равноправный миропорядок будет выстроен", — отметил экс-президент РФ.

По его словам, Россия нравственно в корне отличается от киевской власти с Западом во главе, а значит, жизни наших бойцов стоят в приоритете. ВС РФ не наносили удары по всем возможным целям националистов, расположенным в городах и посёлках.

"И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время", — подытожил Медведев.