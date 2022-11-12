Именно Россия сегодня защищает своих граждан и возвращает исконные российские земли.
Об этом в своём Telegram-канале заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Именно Россия сегодня формирует будущий миропорядок, а не Штаты с Британией или тёмным Киевом. И этот новый равноправный миропорядок будет выстроен", — отметил экс-президент РФ.
По его словам, Россия нравственно в корне отличается от киевской власти с Западом во главе, а значит, жизни наших бойцов стоят в приоритете. ВС РФ не наносили удары по всем возможным целям националистов, расположенным в городах и посёлках.
"И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время", — подытожил Медведев.
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