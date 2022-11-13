Капитан Кэмпбелл: Киев потеряет большие территории после контрнаступления ВС РФ

В ближайшем будущем российская армия способна организовать мощное контрнаступление, после чего Украина потеряет большие территории. Об этом заявил капитан ВМС США в отставке Гаррет Кэмпбелл.

По его мнению, Киеву следует подготовиться к масштабной атаке со стороны ВС РФ, которая произойдёт весной следующего года. Кэмпбелл призвал страны коллективного Запада поставлять на Украину ещё больше вооружений, иначе победа будет за Россией.

Капитан считает, что Пентагону необходимо направить в качестве военной помощи ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, беспилотники MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper и реактивные системы залпового огня. Более того, Киев должен получить кассетные боеприпасы, несмотря на мораторий, заявил Кэмпбелл.

"Это не обычное время. Запад уже признал, что сделанные на военном конфликте ставки касаются международного порядка. Запад должен послать сильный сигнал, предоставив оружие не только для сегодняшней борьбы, но и для завтрашней", — указал он в материале для The Hill.