На линии Сватово — Кременная продолжаются тяжёлые боевые действия. Российская разведка зафиксировала, что противник пытается скрыться в лесополосе и наносить удары по позициям ВС РФ, используя миномётный расчёт.
Разведгруппа передала координаты бойцам группировки специального назначения "Отважные". Позиции украинских боевиков были ликвидированы артиллерийским огнём, сообщают военные корреспонденты "Русской весны".
Ранее ВСУ продвинулись на Сватовском направлении и захватили населённый пункт Макеевка.
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Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.