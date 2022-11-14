Российские журналисты сообщили, что на территории Белгородской области силовики задержали трёх членов диверсионно-разведывательной группы Украины.
По информации "Известий", злоумышленников тренировали в Европе. Вместе с этим в СМИ отметили, что правоохранители нашли у диверсантов фальшивые документы и оружие, которым пользуются украинские военные.
Ранее российские артиллеристы ликвидировали базу ДРГ ВСУ в Херсонской области. Во время обысков силовики обнаружили самодельные бомбы на основе боеприпаса противотанковой мины ТМ-62.
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Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.