Прошедшие подготовку в Европе украинские диверсанты задержаны под Белгородом

Российские журналисты сообщили, что на территории Белгородской области силовики задержали трёх членов диверсионно-разведывательной группы Украины.

По информации "Известий", злоумышленников тренировали в Европе. Вместе с этим в СМИ отметили, что правоохранители нашли у диверсантов фальшивые документы и оружие, которым пользуются украинские военные.

Ранее российские артиллеристы ликвидировали базу ДРГ ВСУ в Херсонской области. Во время обысков силовики обнаружили самодельные бомбы на основе боеприпаса противотанковой мины ТМ-62.