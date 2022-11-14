Политолог Дудчак о скандале с расправами в Херсоне: Не все успели эвакуироваться

Эксперт по международным отношениям Александр Дудчак в беседе с Pravda.Ru прокомментировал скандальный снимок с привязанными к столбам людьми в Херсоне.

Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, автор научных исследований и публицистических работ по международным экономическим отношениям, "цветным революциям", "мягкой силе" Александр Дудчак отметил, что подлинность нашумевшего снимка вызывает вопросы, так как на одном фото виден плакат "Навеки с Россией", а на другом кадре такого плаката нет.

При этом он допускает, что фото реальное, так как, по его словам, от "этого режима можно ждать чего угодно".

"Кто сотрудничал с российской властью, возможно, не все успели эвакуироваться. Так что это может быть, как и вброс для того, чтобы вызвать страх у населения", — поделился своим мнением политолог.

Дудчак призвал сравнить, как действуют Российские вооруженные силы и как действует украинцы.

"Это совершенно две противоположные манеры общения с населением", — отметил эксперт, назвав это способом запугивания.