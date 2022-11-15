Стешин: Россия выпускает ракеты в четыре смены, в январе Украине не позавидуешь

Частичная мобилизация позволила не проиграть, а вооружение поможет одержать победу в ходе украинского конфликта. Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Он отметил, что интенсивные боевые действия истощили арсеналы обеих сторон. Однако Россия способна восстановить технологические цепочки и наладить производство боеприпасов, в отличие от Украины.

"Сейчас делаются ракеты в четыре смены, по всей России много чего делается. Нам нужно дотянуть до момента, когда этот технологический перевес материализуется, и мы сможем его применить на линии фронта. Я тогда Украине не позавидую", — указал военкор в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению Стешина, перелом в ходе спецоперации произойдёт в конце января.