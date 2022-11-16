ISW: ВС РФ нанесли крупнейшую серию ракетных ударов по инфраструктуре Украины

Российские войска нанесли крупнейшую серию ракетных ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины с начала военных действий. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своём новом отчёте.

Эксперты также отмечают, что российские официальные лица продолжают переговорный процесс с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы признать российский контроль над Запорожской атомной электростанцией.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вели контрнаступление в направлении Сватово и Кременной. ВС РФ продолжили наземные атаки вблизи Артёмовска, Авдеевки и Угледара, добавили американские специалисты.