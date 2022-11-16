Российские войска нанесли крупнейшую серию ракетных ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины с начала военных действий. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своём новом отчёте.
Эксперты также отмечают, что российские официальные лица продолжают переговорный процесс с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы признать российский контроль над Запорожской атомной электростанцией.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) вели контрнаступление в направлении Сватово и Кременной. ВС РФ продолжили наземные атаки вблизи Артёмовска, Авдеевки и Угледара, добавили американские специалисты.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.