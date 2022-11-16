Офис Зеленского разочарован реакцией Варшавы на ракетный удар

Офис президента Украины крайне разочарован реакцией польских властей на ракетный удар по территории Польши.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко со ссылкой на украинские источники.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у них "нет точных доказательств того, кто выпустил ракету, упавшую на востоке страны".

Накануне, после взрывов в польском городке Пшеводов украинский президент Владимир Зеленский во время очередного видеообращения бездоказательно обвинил РФ, сказав, что ракетный удар по Польше — "дело рук России".