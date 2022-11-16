Офис президента Украины крайне разочарован реакцией польских властей на ракетный удар по территории Польши.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко со ссылкой на украинские источники.
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у них "нет точных доказательств того, кто выпустил ракету, упавшую на востоке страны".
Накануне, после взрывов в польском городке Пшеводов украинский президент Владимир Зеленский во время очередного видеообращения бездоказательно обвинил РФ, сказав, что ракетный удар по Польше — "дело рук России".
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.