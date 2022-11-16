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Полянский: власти Украины мечтают спровоцировать прямое столкновение РФ и НАТО

Силовые структуры

Власти Украины мечтают о прямом столкновении РФ и Североатлантического альянса. Такое мнение выразил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский: власти Украины мечтают спровоцировать прямое столкновение РФ и НАТО

По его словам, инцидент с падением ракет на территории Польши можно рассматривать как классическую провокацию украинского руководства или операцию "ложного флага".

"Тема, освоенная киевским режимом, мечтающим спровоцировать прямое военное столкновение между НАТО и Россией", — отметил Полянский в своих соцсетях.

Дипломат также подчеркнул: Киев, прибегая к обвинениям в адрес Москвы, пытается спастись от неминуемого поражения.

Ранее польские издания начали массово сообщать о падении двух ракет на территории Люблинского воеводства. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к организации ЧП якобы причастна РФ. При этом американский лидер Джо Байден назвал такой сценарий маловероятным. Кроме того, глава Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава пока не знает, кому могли принадлежать упавшие ракеты.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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