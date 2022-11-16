Основная задача вооружённых сил Украины (ВСУ) — перерезать сухопутный путь в Крым. Такое мнение высказал военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.
Военкор считает, что ВСУ попытаются нанести несколько отвлекающих ударов на разных направлениях, но основной будет в Запорожье.
Также репортёр сообщил, что в Славянске местные жители уже четвёртый день наблюдают прибытие техники и личного состава украинской армии. По разговорам бойцов, перебрасывают их с Херсонского направления.
Ранее немецкий эксперт Юлиан Рёпк назвал Запорожье местом решающей битвы России и Украины.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.