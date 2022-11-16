Руденко: ВСУ нанесут несколько отвлекающих ударов, но основной будет в Запорожье

Основная задача вооружённых сил Украины (ВСУ) — перерезать сухопутный путь в Крым. Такое мнение высказал военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

Военкор считает, что ВСУ попытаются нанести несколько отвлекающих ударов на разных направлениях, но основной будет в Запорожье.

Также репортёр сообщил, что в Славянске местные жители уже четвёртый день наблюдают прибытие техники и личного состава украинской армии. По разговорам бойцов, перебрасывают их с Херсонского направления.

Ранее немецкий эксперт Юлиан Рёпк назвал Запорожье местом решающей битвы России и Украины.