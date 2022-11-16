Российскому руководству стоит давать военнослужащим больше свободы в рамках специальной военной операции. Об этом заявил политолог Яков Кедми в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
Он считает, что нужно уничтожить центры принятия решений на Украине и привёл в пример действия израильских военных.
"Армия реализует политические цели военными средствами. Израильское руководство, например, даёт своим военным и спецслужбам больше свободы действий для решения таких задач. В этом Израиль лучше всех остальных", — сказал Кедми.
Эксперт отметил, что тема ликвидации центров поднималась не один раз, и военные РФ понимают эту логику.
Ранее комбат Александр Ходаковский заявил о расстреле мобилизованным ВС РФ командира в ДНР.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.