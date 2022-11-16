Военкор Сапоньков: в машину Стремоусова стреляли после аварии

В украинских пабликах начинают выдвигать новую версию гибели заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. В соцсетях публикуют фото с машиной политика, на которой заметны следы от пуль. Это якобы указывает на то, что он был убит.

Однако журналисты заявляют, что после аварии на машине никаких пулевых отверстий не было. Это видно и по первым фото с места происшествия, машина на них целая, пишет "Русская весна".

Своё объяснение, откуда могли появиться пулевые отверстия на бронированном автомобиле, дал военный корреспондент Роман Сапоньков.

"Стреляли в машину Стремоусова после ДТП и после того, как тело забрали. Видимо, чтобы глянуть, как броня себя поведёт", — предположил репортёр.