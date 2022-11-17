Российские журналисты заявили, что жители Тюмени увидели автозаки, в которых находились заключённые исправительной колонии №1. По информации СМИ, машины двигались в направлении аэропорта.
Как подчеркнул источник nashgorod.ru, в четверг, 17 ноября, заключённые должны отправиться в зону военной спецоперации по принуждению к миру.
"У нас нет такой информации", — прокомментировали данные в УФСИН по Тюменской области.
Ранее в nashgorod.ru рассказывали о 79 осуждённых из ИК-13 в Нижнем Тагиле, которые устроились в частную военную компанию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Александр Ходаковский рассказал, как мобилизованный расстрелял своего командира.