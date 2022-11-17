В Тюмени рассказали об отправке заключённых ИК-1 в зону военной спецоперации

Российские журналисты заявили, что жители Тюмени увидели автозаки, в которых находились заключённые исправительной колонии №1. По информации СМИ, машины двигались в направлении аэропорта.

Как подчеркнул источник nashgorod.ru, в четверг, 17 ноября, заключённые должны отправиться в зону военной спецоперации по принуждению к миру.

"У нас нет такой информации", — прокомментировали данные в УФСИН по Тюменской области.

Ранее в nashgorod.ru рассказывали о 79 осуждённых из ИК-13 в Нижнем Тагиле, которые устроились в частную военную компанию.