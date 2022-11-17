Марочко: часть подразделений ВСУ на 100% состоят из иностранцев

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что часть украинских военных подразделений состоят на 100% из иностранных наёмников, передает ТАСС.

Марочко признал, что подсчитать точное количество иностранных граждан, которые воюют на стороне ВСУ невозможно, так как эта цифра постоянно меняется. Часть подразделений состоят из иностранцев на 100%, особенно это касается диверсионно-разведывательных групп. Марочко отметил, что в других группах количество наёмников может варьироваться от 20 до 100%.

"Если мы говорим о географии, которую представляют иностранные наёмники, то она весьма обширная", — рассказал подполковник.

По словам Марочко, среди военных ВСУ есть представители всех стран бывшего Советского Союза, стран блока НАТО и так называемые "солдаты удачи".