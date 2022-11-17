Украинский военный эксперт: русские могут захватить Киев, даже не вводя войска

Ракетные удары по энергоинфраструктуре Россия совершает отнюдь не для того, чтобы запугать украинцев.

У Москвы куда более коварные планы в отношении наполненного российскими ДРГ Киева. Об этом украинский военный эксперт, бывший участник боевых действий Алексей Гетьман.

"Мы понимаем, что в Киеве осталось большое число диверсантов, которые приехали — год, два, три назад. Они прячутся среди гражданских. У них 100 процентов есть оружие. Если Киев будет дезорганизованный, в таких случаях трудней работать нашей полиции и всем остальным. Тогда, может, будет попытка захватить какие-то государственные здания в Киеве, не применяя войска из Белоруссии, а ДРГ, которые уже на 100 процентов находятся частично уже в Киеве. Может, ещё подтянутся через границу с Белоруссией", — отметил боевик.

И уничтожает энергетическую инфраструктуру армия России не для того, чтобы напугать людей, это чётко далеко идущие планы. Русские ничего не делают просто так, подчеркнул Гетьман. У них более серьёзные планы, подытожил он.