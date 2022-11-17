Генштаб ВСУ: ВС РФ наносят массированные удары практически по всей линии фронта

Генштаб ВС Украины публикует новую сводку на вечер 17 ноября. Отмечается, что практически по всей линии фронта российская армия наносит массированные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Указаны следующие населённые пункты: Одесса, Очаково, Никополь, Вольнянск, Балаклея и Днепр.

Эвакуация населения из опасных районов Херсонской области продолжается. Российская армия нанесла 25 ракетных ударов, пять авиаударов и совершили десять пусков из реактивных систем залпового огня. Также сообщается, что ВС РФ осуществляет переброску подразделения Росгвардии в направлении мариуполя численностью порядка 400 человек. Российские ведомства данную информацию не передают.

Генштаб ВСУ: ВС РФ наносят массированные удары практически по всей линии фронта

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