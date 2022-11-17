Генштаб ВС Украины публикует новую сводку на вечер 17 ноября. Отмечается, что практически по всей линии фронта российская армия наносит массированные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Указаны следующие населённые пункты: Одесса, Очаково, Никополь, Вольнянск, Балаклея и Днепр.
Эвакуация населения из опасных районов Херсонской области продолжается. Российская армия нанесла 25 ракетных ударов, пять авиаударов и совершили десять пусков из реактивных систем залпового огня. Также сообщается, что ВС РФ осуществляет переброску подразделения Росгвардии в направлении мариуполя численностью порядка 400 человек. Российские ведомства данную информацию не передают.
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