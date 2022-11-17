Боец ТрО Фирсов: решающая для ВСУ битва состоится скоро на Донецком направлении

Бывший народный депутат, а теперь военнослужащий 109-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Егор Фирсов вышел в эфир в своих социальных сетях и заявил, что решающая битва для Украины состоится уже в ближайшее время:

"Запасайтесь, друзья, силами и терпением, потому что ближайшее время для нас будет решающим. Здесь, на Донецком направлении, по моему мнению, будет решающая битва".

Военные аналитики и эксперты РФ прогнозировали очередной удар противника по Мелитополю, Бердянску и границе с Крымом. Но теоретически ВСУ могут выбрать и Донецкое направление, считают военкоры "Русской весны".

"Кроме того, ВСУ могут предпринять наступление с целью прорвать фронт на Донецком или Артёмовском направлении с последующим выходом на границу с Россией и затем броском оттуда к Азовскому морю", — выстраивают версии корреспонденты.