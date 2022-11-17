Бывший народный депутат, а теперь военнослужащий 109-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Егор Фирсов вышел в эфир в своих социальных сетях и заявил, что решающая битва для Украины состоится уже в ближайшее время:
"Запасайтесь, друзья, силами и терпением, потому что ближайшее время для нас будет решающим. Здесь, на Донецком направлении, по моему мнению, будет решающая битва".
Военные аналитики и эксперты РФ прогнозировали очередной удар противника по Мелитополю, Бердянску и границе с Крымом. Но теоретически ВСУ могут выбрать и Донецкое направление, считают военкоры "Русской весны".
"Кроме того, ВСУ могут предпринять наступление с целью прорвать фронт на Донецком или Артёмовском направлении с последующим выходом на границу с Россией и затем броском оттуда к Азовскому морю", — выстраивают версии корреспонденты.
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