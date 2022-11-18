Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что украинская армия ослабевает, из-за чего переходит в манёвренную и глухую оборону. Однако ВСУ всё ещё пытаются нападать на российских военных, отметил офицер.
"Есть положительная тенденция: на некоторых участках видно, что противник выдыхается", — сказал Марочко в эфире Первого канала.
Ранее представитель НМ ЛНР заявил, что некоторые подразделения армии Украины полностью состоят из иностранных наёмников. Среди них есть граждане СНГ и стран альянса НАТО, добавил военный.
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