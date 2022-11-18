Офицер Народной милиции Марочко: ВСУ выдыхаются на Луганском направлении

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что украинская армия ослабевает, из-за чего переходит в манёвренную и глухую оборону. Однако ВСУ всё ещё пытаются нападать на российских военных, отметил офицер.

"Есть положительная тенденция: на некоторых участках видно, что противник выдыхается", — сказал Марочко в эфире Первого канала.

Ранее представитель НМ ЛНР заявил, что некоторые подразделения армии Украины полностью состоят из иностранных наёмников. Среди них есть граждане СНГ и стран альянса НАТО, добавил военный.