Баранец: ВСУ готовят решающий удар по армии России со стороны Запорожья

Полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации ожидают удар украинской армии со стороны Запорожья.

По словам эксперта, ВСУ способны атаковать тыл ВС РФ. Из-за этого наши военные могут оказаться между Днепром и войсками Украины, отметил специалист. Он подчеркнул, что сейчас российская армия перегруппировывается и отправляет на тот участок резервы.

"Здесь до конца ноября и начала декабря разыграются главные события", — сказал Баранец, слова которого приводит Радио 1.

Ранее военный эксперт Юлиан Рёпке назвал Запорожье местом, где состоится решающая битва РФ и Украины. По мнению специалиста, это сражение определит итоги конфликта.