Полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации ожидают удар украинской армии со стороны Запорожья.
По словам эксперта, ВСУ способны атаковать тыл ВС РФ. Из-за этого наши военные могут оказаться между Днепром и войсками Украины, отметил специалист. Он подчеркнул, что сейчас российская армия перегруппировывается и отправляет на тот участок резервы.
"Здесь до конца ноября и начала декабря разыграются главные события", — сказал Баранец, слова которого приводит Радио 1.
Ранее военный эксперт Юлиан Рёпке назвал Запорожье местом, где состоится решающая битва РФ и Украины. По мнению специалиста, это сражение определит итоги конфликта.
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