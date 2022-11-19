Служба безопасности Украины продолжает свою травлю в отношении организаторов референдума в Запорожской области по присоединению региона к Российской Федерации, выявив ещё 11 причастных к данному мероприятию.
Так, на сайте СБУ вывешены фотографии лиц, которых подозревают в участии данного процесса, а именно:
Отмечается, что эти люди находятся на территории Запорожской области, вошедшей в состав России.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что началась эвакуация Херсона, временно оставленного российскими войсками.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия тестирует возможность нанесения ядерного удара, убеждены эксперты.