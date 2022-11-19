СБУ выявила ещё 11 организаторов референдума в Запорожской области: осторожно!

Служба безопасности Украины продолжает свою травлю в отношении организаторов референдума в Запорожской области по присоединению региона к Российской Федерации, выявив ещё 11 причастных к данному мероприятию.

Так, на сайте СБУ вывешены фотографии лиц, которых подозревают в участии данного процесса, а именно:

Бондаренко Татьяна;

Бурдакова Оксана;

Гайдай Владимир;

Зайцева Марина;

Кузьмина Екатерина;

Кушнаренко Татьяна;

Меркулова Ольга;

Телятников Владимир;

Тикевич Светлана;

Титова Антонина;

Цёмкало Екатерина.

Отмечается, что эти люди находятся на территории Запорожской области, вошедшей в состав России.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что началась эвакуация Херсона, временно оставленного российскими войсками.