Кедми призвал войска ВС РФ выполнить две главные задачи в СВО на Украине

Армия России выполняет две главные задачи, которые поставил Верховный главнокомандующий. Об этом сообщил израильский военно-политический эксперт Яков Кедми.

Первая из них — освобождение новых территорий. После этого российские войска должны лишить Вооружённые силы Украины возможностей наносить удары по подконтрольным ВС РФ землям.

"Сейчас ситуация такова, что от результатов военных действий на Украине зависит будущее всего мира. Они должны дать такие результаты, которые дадут России полную безопасность и развитие событий, как она хочет", — сказал Кедми в эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьёвым".

Ранее эксперт призвал руководство РФ уничтожить центры принятия решений на Украине.