Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Хирман заявил, что Словакия против санкций на нефтепродукты РФ для Украины
Глава Белгородской области пригрозил отрубить голову чиновнице: Казнь на площади
Times of Israel: Иран может напасть на объекты ЧМ по футболу в Катаре
Румынский эксперт Василеску: генерал Суровикин оказался хитрее, чем ожидал Запад
Бузова сочла Моргенштерна* "предателем Родины" и отказалась слушать его песни
В Сети оценили оговорку Столтенберга об Украине: "Впервые сказал правду"
Марков: Сдача ЗАЭС вслед за сдачей Херсона может стать критической точкой
Адвокат Ерохин о бесправии мобилизованных: Я понимаю – год тюрьмы, но не 15
Зеленский вновь призвал сделать Украину частью НАТО и Евросоюза

iDNES: ВСУ потеряли силы и средства на новую стратегическую инициативу в СВО

Силовые структуры

В зоне спецоперации на Украине ВСУ потеряли инициативу. К такому выводу пришёл аналитик Зденек Петраш из Университета обороны Брно. Чтобы поддерживать интенсивность боёв, Киеву нужны новые вооружения, которые они ждут от Запада. Но причин потери сил ВС Украины несколько, полагает аналитик.

iDNES: ВСУ потеряли силы и средства на новую стратегическую инициативу в СВО

"Однако в настоящее время наблюдается заметное снижение динамики операции и, следовательно, инициативы на стороне Украины. Этот факт говорит о значительной усталости войск, а также нехватки оружия и боеприпасов, боеприпасов для артиллерии и ракетных войск", — цитирует Петраша издание iDNES.

Аналитик отмечает, что ВСУ потратили большое количество вооружений на контрнаступление. За всё время СВО, конфликт перерос в столкновение с высокой динамикой. Однако интенсивность боёв снижается.

"Со стороны России это использование непрямых стратегий, избегание прямой конфронтации на поле боя. Однако является ли это намерением российского командования, или это процедура, которую Россия сама вынудила разработать, покажет только время", — заключил Петраш.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
В Херсонской области ВС РФ ликвидирован полковник ВСУ Мыкола Красивов

В Херсонской области уничтожен полковник ВСУ Мыкола Красивов.

В Херсонской области ВС РФ ликвидирован полковник ВСУ Мыкола Красивов
Войска ВС РФ ликвидировали французского наёмника Бессона в зоне СВО на Украине
Силовые структуры
Войска ВС РФ ликвидировали французского наёмника Бессона в зоне СВО на Украине
Силовые структуры
Генерал-лейтенант Гурулёв заявил о подготовке ВС РФ линии обороны в Крыму
Силовые структуры
Марков объяснил, зачем сдали Херсон: Не по военным причинам, а по политическим
Любовь Степушова Армия Сербии готова защищать сербов в Косово, но Вучич — не Путин Любовь Степушова Сергей Лебедев Российская власть не спешит решать нравственные и экономические проблемы Сергей Лебедев Игорь Буккер Немецкое счастье императора Петра Великого Игорь Буккер
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили гаубицы М777, из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область
Силовые структуры
WP: элитный спецназ ВС России сорвал наступление ВС Украины у Сватово
Отбросивший четыре гранаты из окопа боец ВС России проинформировал о случившемся
Силовые структуры
Отбросивший четыре гранаты из окопа боец ВС России проинформировал о случившемся
Последние материалы
В Сети оценили оговорку Столтенберга об Украине: "Впервые сказал правду"
Марков: Сдача ЗАЭС вслед за сдачей Херсона может стать критической точкой
Армия Сербии готова защищать сербов в Косово, но Вучич — не Путин
Психолог Домброван: "Через 6 месяцев у бизнес-партнёров проходит "конфетно-букетный” период"
Адвокат Ерохин о бесправии мобилизованных: Я понимаю – год тюрьмы, но не 15
Зеленский вновь призвал сделать Украину частью НАТО и Евросоюза
Газманов обвинил Галкина* в предательстве
Потомок Николая I прибыл из Франции в зону СВО воевать за Россию
Ходарёнок: США с помощью ракет AGM-88 пытаются нащупать брешь в обороне ВС РФ
Человек и обезьяна по-разному воспринимают мир
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников