iDNES: ВСУ потеряли силы и средства на новую стратегическую инициативу в СВО

В зоне спецоперации на Украине ВСУ потеряли инициативу. К такому выводу пришёл аналитик Зденек Петраш из Университета обороны Брно. Чтобы поддерживать интенсивность боёв, Киеву нужны новые вооружения, которые они ждут от Запада. Но причин потери сил ВС Украины несколько, полагает аналитик.

"Однако в настоящее время наблюдается заметное снижение динамики операции и, следовательно, инициативы на стороне Украины. Этот факт говорит о значительной усталости войск, а также нехватки оружия и боеприпасов, боеприпасов для артиллерии и ракетных войск", — цитирует Петраша издание iDNES.

Аналитик отмечает, что ВСУ потратили большое количество вооружений на контрнаступление. За всё время СВО, конфликт перерос в столкновение с высокой динамикой. Однако интенсивность боёв снижается.

"Со стороны России это использование непрямых стратегий, избегание прямой конфронтации на поле боя. Однако является ли это намерением российского командования, или это процедура, которую Россия сама вынудила разработать, покажет только время", — заключил Петраш.