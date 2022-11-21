Соединённые Штаты заставят Польшу ввести вооружённые силы на Украину.
Об этом сообщает польское издание Wyborcza.pl.
По мнению автора Томаша Нычки, Вашингтон будет давить на Варшаву и заставит пожертвовать своими гражданами, если киевская власть продолжит слабеть.
Как отметил политолог Лешек Сыкульский, несколько "новых" законодательных актов располагают к тому, чтобы отправить польские войска в зону спецоперации.
"По-моему, польское правительство готовится к войне на Востоке. Об этом свидетельствует многое, в том числе и правовые акты. Закон о защите Польши, сделанный на коленке, вступил в силу. Этот закон восстанавливает воинскую повинность, конечно, в теории — он вводит воинскую повинность для женщин. Видно, что кому-то очень нужно пушечное мясо", — отметил эксперт.
По его словам, Белому дому "нужен стратегический бампер", и Польша должна стать таким бампером.
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