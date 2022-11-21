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США заставят Польшу ввести "пушечное мясо" на Украину

Силовые структуры

Соединённые Штаты заставят Польшу ввести вооружённые силы на Украину.

США заставят Польшу ввести "пушечное мясо" на Украину

Об этом сообщает польское издание Wyborcza.pl.

По мнению автора Томаша Нычки, Вашингтон будет давить на Варшаву и заставит пожертвовать своими гражданами, если киевская власть продолжит слабеть.

Как отметил политолог Лешек Сыкульский, несколько "новых" законодательных актов располагают к тому, чтобы отправить польские войска в зону спецоперации.

"По-моему, польское правительство готовится к войне на Востоке. Об этом свидетельствует многое, в том числе и правовые акты. Закон о защите Польши, сделанный на коленке, вступил в силу. Этот закон восстанавливает воинскую повинность, конечно, в теории — он вводит воинскую повинность для женщин. Видно, что кому-то очень нужно пушечное мясо", — отметил эксперт.

По его словам, Белому дому "нужен стратегический бампер", и Польша должна стать таким бампером.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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