Служба безопасности Украины во вторник, 22 ноября, утром проводит обыски в Киево-Печерской Лавре.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
На территории храма находится большое количество силовиков из СБУ. Украинские спецслужбы ищут оружие и "русских диверсантов".
Ранее украинские силовики возбудили уголовное дело из-за исполнения в одном из храмов лавры песни со словами "пробуждается матушка-Русь".
Ранее сообщалось, что Киев начнёт мобилизацию всех граждан в Херсоне и на правом берегу Днепра.
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