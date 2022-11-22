СБУ проводит обыски в Киево-Печерской Лавре: ищут оружие и "русских диверсантов"

Служба безопасности Украины во вторник, 22 ноября, утром проводит обыски в Киево-Печерской Лавре.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

На территории храма находится большое количество силовиков из СБУ. Украинские спецслужбы ищут оружие и "русских диверсантов".

Ранее украинские силовики возбудили уголовное дело из-за исполнения в одном из храмов лавры песни со словами "пробуждается матушка-Русь".

Ранее сообщалось, что Киев начнёт мобилизацию всех граждан в Херсоне и на правом берегу Днепра.