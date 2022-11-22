На Марьинском направлении военнослужащие 79-й бригады десантно-штурмовых войск массово сдаются в плен.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Владимира Соловьёва.
"По Марьинке кратко: много пленных нацистов из 79-й бригады ДШВ. "Доброе командование" экстренно записали их в списки без вести пропавших. Улов большой", — цитирует ведущий "Россия 1" источники.
Ранее сообщалось, что бандеровцы отчаянно сопротивляются в Марьинке, но продолжают нести большие потери. Эти потери вынуждают националистов оттягиваться вглубь города и на подготовленные оборонные рубежи.
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