Шурыгин: преимущество артиллерии ВСУ — скорость реакции

Военный эксперт Владислав Шурыгин подчеркнул, что успех в бою определяет артиллерия. По данным специалиста, более 93% потерь — последствия работы этого вооружения.

"Все эти восемь лет американцы активно переустраивали украинскую армию и внедряли свои самые современные алгоритмы", — сказал эксперт, слова которого приводит "Военное дело".

Как объяснил собеседник издания, любой украинский сержант, командир взвода способен быстро отметить цель через планшет или телефон и передать данные артиллеристам. Таким образом скорость реакции составляет три-пять минут, отметил специалист. Он заявил, что в случае с Вооружёнными силами РФ этот показатель достигал 15-40 минут.

"Ты сидишь в окопе, видишь цель, докладываешь наверх о том, где она находится, в штабе её наносят на карту, после этого принимают решение, чем поразить, выдают координаты…" — подчеркнул Шурыгин.

Специалист отметил, что сейчас Москва тоже занимается цифровизацией артиллерии.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал о направлениях, на которых ВСУ могут атаковать российские позиции.