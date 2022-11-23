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Российские разведчики даже ночью внимательно следят за украинскими позициями

Силовые структуры

Подразделения российской разведки не прекращают наблюдать за позициями украинских боевиков в Запорожской области даже в тёмное время суток.

Российские разведчики даже ночью внимательно следят за украинскими позициями

Командир группы с позывным "Гума" показал журналисту РИА Новости возможности современных прицелов ночного видения, которые позволяют отчетливо контролировать перемещение тяжелой техники неприятеля за линией соприкосновения, подвоз личного состава, продовольствия и боеприпасов для ВСУ.

"Мы видим каждое передвижение со стороны врага. Если они думают, что мы у них в гостях, то они ошибаются — это они у нас в гостях, и мы знаем куда они прячутся", — пояснил он.

Также "Гума" рассказал, что накануне разведчики смогли обнаружить прибытие подкрепления националистов на Запорожском направлении.

Ранее бойцы группировки "Отважные" с помощью минометов заставили украинских боевиков бросить свои позиции и отступить.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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